Udinese | Andrea Sottil rinnova fino al 2024

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’ha deciso dire con: il tecnico dei friulani prolunga il contrattoa giugnoL’ha comunicato di averto con: il tecnico dei friulani ha prolungato il suo contrattoal: di seguito il comunicato del club.2?0?2?4?Avanti insieme! #Forza#AlèUdin #pic.twitter.com/m6PP4kAgMl—Calcio (@1896) May 19, 2023 «Calcio comunica che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di mister...

L'Sottil avanti insieme . Con una nota pubblicata sul proprio sito, la società friulana ha comunicato il rinnovo del contratto dell'allenatore fino al 2024: 'Calcio comunica che ...Commenta per primo L'comunica che è stato finalizzato l'accordo per il rinnovo di contratto di misterSottil fino al 30 giugno 2024.Sottil anche la prossima stagione sarà sulla panchina dell': i l club friulano, infatti, ha reso noto che 'è stato finalizzato l'accordo per il rinnovo di contratto di mister...

Udinese, ufficiale il rinnovo di Sottil fino al 2024 Sky Sport

UDINESE - Andrea Sottil sarà l'allenatore dell'Udinese fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club friulano. "Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli auguri di un proficu ...Udinese Calcio comunica che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di mister Andrea Sottil fino al 30 giugno 2024. Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli a ...