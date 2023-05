Ucraina | Zelensky alla Lega Araba “Qualcuno ha chiuso gli occhi”

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS/MNA) – “Sfortunatamente, ci sono alcuni nel mondo e qui, tra di voi, che chiudono uno davanti a prigioni e annessioni illi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando al summit dellaa Gedda, in Arabia Saudita. “Ho avuto un incontro con il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud – scrivesu Telegram – L’ho ringraziato per l’invito a partecipare al Vertice dellacome ospite d’onore. Durante l’incontro – aggiunge – abbiamo discusso in dettaglio le attuali relazioni bilaterali e le questioni globali. L’ho informato della situazione della sicurezza nel nostro Paese e del contrasto all’aggressore russo. Ho anche parlato degli elementi ...

Zelensky ringrazia bin Salman e lo invita in Ucraina - Ultima Ora Agenzia ANSA

