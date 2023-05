Ucraina | Zelensky alla Lega Araba “Qualcuno ha chiuso gli occhi”

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sfortunatamente, ci sono alcuni nel mondo e qui, tra di voi, che chiudono uno davanti a prigioni e annessioni illi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando al summit dellaa Gedda, in Arabia Saudita. “Ho avuto un incontro con il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud – scrivesu Telegram – L'ho ringraziato per l'invito a partecipare al Vertice dellacome ospite d'onore. Durante l'incontro – aggiunge – abbiamo discusso in dettaglio le attuali relazioni bilaterali e le questioni globali. L'ho informato della situazione della sicurezza nel nostro Paese e del contrasto all'aggressore russo. Ho anche parlato degli elementi ...

Leder e media locali hanno accolto con soddisfazione la notizia che domenica il presidente Ucrainosarà presente qui ad Hiroshima di persona come ospite del vertice. Mentre l'ha avrà ..."Il presidente Volodymyrha invitato Muhammad bin Salman a visitare l'e lo ha anche ringraziato per aver sostenuto la sovranità e l'integrità territoriale dell'". Lo ha scritto in un messaggio su ...... dovendo recarsi a Kiev per convincere il presidente ucraino Volodymyrad accettare un cessate il fuoco senza che sia stata raggiunta l'integrità territoriale dell''. ...

Ucraina, la diretta - Usa: "Non impediremo agli alleati di inviare jet a Kiev". Zelensky ai leader arabi: "Alcuni di voi ... Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo intervento al vertice della Lega Araba a Gedda in Arabia Saudita dove è stato invitato come ospite. Il leader di Kiev ha ...Tra bilaterali, accordi sull'Ucraina e vertici sull'economia: la fitta agenda del presidente del consiglio durante il G7 ospitato in Giappone ...