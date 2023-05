Ucraina | Zelensky alla Lega araba | Alcuni di voi hanno chiuso gli occhi

La presenza a sorpresa del presidente dell', Volodymyr, al 32mo vertice della Lega araba di Gedda "compensa" e "mette in secondo piano" la partecipazione del capo dello Stato siriano, Bashar al Assad , alleato numero uno di ......ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud - scrivesu ... Ho anche parlato degli elementi principali della formula di pace. Ho notato la riuscita ...Nel frattempo in vista del G7 in Giappone 'allargato' all', con la partecipazione di Volodymyr, i leader mondiali hanno ribadito l'impegno a schierarsi contro la guerra di ...

Zelensky ringrazia bin Salman e lo invita in Ucraina - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Guardare con onestà alla guerra". "Alcuni" leader arabi non si sono espressi in favore dell'Ucraina. E' l'accusa lanciata dal Presidente, Volodymyr Zelensky, intervenendo al summit della Lega Araba, ...Domenica parteciperà in presenza pure Volodymyr Zelensky: è la ‘prima’ del presidente ucraino in Asia, dove è in corso la tre giorni del summit, che non a caso si concentra anche sul dossier ...