Ucraina ultime notizie Polonia smentisce Mosca | nessuna emergenza radioattiva Erdogan | no sanzioni a Russia

Ucraina ultime notizie. Polonia smentisce Mosca: nessuna emergenza radioattiva. Erdogan: no sanzioni ... Il Sole 24 ORE

Negli ultimi giorni, secondo le informazioni fornite dal ministero della Difesa di Mosca, si sono moltiplicati in Ucraina i bombardamenti russi su depositi di armi provenienti da Paesi Nato con lo ...Nessun'emergenza, dunque. In Polonia, la situazione è sotto controllo: non è stata registrato nessun aumento dei livelli radioattivi e lo stesso vale anche per l'Europa . "I picchi osservati negli ...