... ha dichiarato il portavoce Peskov alla, sottolineando che "si tratta di un 'risultato relativo' nei negoziati che coinvolgono i rappresentanti della Turchia, dell'e delle Nazioni Unite".... ha affermato in risposta a una richiesta delladi commentare le osservazioni pubblicate da ... sulla potenziale adesione dell'alla Nato. La Cina si aspetta che tutte le parti in conflitto ......una norma che consente il 'trasferimento forzato' dei residenti delle regioni occupate dell',... Il pil di Mosca, nel primo trimestre 2023, è frattanto sceso dell'1,9%, come riferisce la. E ...

Ultimo'ora: Ucraina: Tass, 'missili di Kiev nel centro di Donetsk' La Svolta

E’ stato riferito alla Tass da fonti della autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), precisando che 8 razzi Grad si sono abbattuti nella notte nel centro della città. Secondo i dati ...Sirene antiaeree ed esplosioni nella notte a Kiev e in gran parte dell'Ucraina. Gli attacchi sono proseguiti questa mattina in diverse regioni ucraine, tra cui Kriviy Rih nella zona centrale del Paese ...