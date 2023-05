Ucraina | Russia | “Nube radioattiva si sta dirigendo verso l’Europa”

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Provocata da distruzione munizioni con uranio impoverito" Si stauna “” provocata dalla “distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’Occidente all’. Lo ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, durante una riunione a Syktyvkar. Nel suo intervento, riporta l’agenzia Ria Novosti, Patrushev ha richiamato l’attenzione sul fatto che la presuntasia direttaoccidentale. “E un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia”, ha assicurato Patrushev. Gli Stati Uniti hanno coordinato una serie di “atti terroristici” in, la cui responsabilità Mosca ...

L'Ue intende inoltre porre 'fine' agli aggiramenti delle sanzioni contro laper la guerra in. 'Insieme - ha detto von der Leyen - abbiamo fatto pagare a caro prezzo l'aggressione alla ...E ha stretto una "amicizia illimitata" con laalla vigilia della brutale invasione dell'. Allo stesso tempo, "sganciarsi dalla Cina non è fattibile né nel nostro interesse. Pertanto, ...... messa nero su bianco al termine della seconda sessione di lavoro dedicata alla guerra in. L'aggressione dellaai danni di Kiev 'costituisce una violazione del diritto internazionale, ...

Guerra Ucraina Russia. Mosca: "Distrutte munizioni all'uranio, nube verso l'Europa". LIVE Sky Tg24

10.50 G7, ribadito l'impegno contro la Russia "Ribadito l'impegno a unirsi contro la guerra di aggressione illegale, ingiu- stificabile e non provocata della Rus- sia contro l'Ucraina".Questa la ...Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza del Cremlino: aumento delle radiazioni già registrato in Polonia ...