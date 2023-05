Ucraina | il video dell' esplosione del deposito di armi | la Wagner | C' erano dentro armi nucleari la nube si sposta verso la Polonia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev , non ha specificato dove sarebbe avvenuto il bombardamento deldi munizioni all'uranio distrutto dai russi. Negli ultimi giorni sono circolate sui canali Telegrama Compagniaimmagini di un attacco russo avvenuto il 13 maggio nella regione di Khmelnitsky, ad ovest di Kiev, che ha provocato una gigantesca nuvola nera a forma di fungo atomico. Su vari media russi si è discussa anche l'ipotesi che potessero essere esplose munizioni all'uranio impoverito.

19 mag 13:48: "I russi a Bakhmut perdono un battaglione al giorno" Le truppe russe vicino a ... 19 mag 13:33 Drone sulla ferrovia in Crimea: treni sospesi -19 mag 13:30 Erdogan: con la ......già allora a prendere distanze chilometriche dalla linea dell'esecutivo sulle armi all'. Ha ... Mostrando uncon il comizio finale di venerdì scorso alla presenza del governatore del Lazio ...L'allarme di Mosca: 'Distrutte munizioni all'uranio, nube radioattiva verso l'Europa' 'Putin è solo, non ha nessuno con cui parlare: vuole soltanto salvare la Russia', esplosione nel ...

Ucraina, il video dell'esplosione del deposito di armi, la Wagner: "C'erano dentro armi nucleari la nube si sposta verso ... La Stampa

Gedda, 19 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda per partecipare al vertice della Lega Araba. "Parlerò al vertice della Lega Araba. Incontrerò il principe eredit ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, sì di Zelensky e Putin a colloqui separati con inviati Papa. LIVE ...