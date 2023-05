Ucraina | Gb | ' sabotaggio ferrovia Crimea interromperebbe fornitura missili'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Londra, 19 mag. (Adnkronos) - "La Russia agirà per riparare rapidamente la linea, ma l'incidente interromperà i rifornimenti, forse anche di armi, come ida crociera Kalibr, alla flotta del Mar Nero". Lo ha scritto su Twitter l'intelligence britannica, commentando l'incidente di ieri sullain, dove alcuni vagoni sono deragliati a causa di una detonazione, sull'unica linea di collegamentorio con Sebastopoli. "Qualsiasiin quest'area sensibile aumenterà i timori del Cremlino sulla sua capacità di proteggere altre infrastrutture chiave della", scrive il ministero della Difesa di Londra, aggiungendo che "la penisola mantiene un ruolo psicologico e logistico fondamentale nel sostenere la guerra della Russia contro ...

... come chiesto dall'', aggiungendo che la fornitura degli esemplari rimasti potrebbe essere ...che vorrebbero portare Zelenskij a colloqui di pace A differenza dell'inchiesta sulal '...Probabilmente l'ennesimofatto dalla resistenzadietro le linee. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Simferopo l, capitale della penisola di Crimea , e la città di Sebastopoli, dopo che un treno ...Secondo i media russi, citati dal media bielorusso d'opposizione Nexta , c'è stato unsulla ferrovia, a seguito del quale cinque carri con grano sono deragliati nella regione di Simferopol.

Ultimo'ora: Ucraina: Gb, 'sabotaggio ferrovia Crimea ... La Svolta

Londra, 19 mag. (Adnkronos) – “La Russia agirà per riparare rapidamente la linea, ma l’incidente interromperà i rifornimenti, forse anche di armi, come i missili da crociera Kalibr, alla flotta del Ma ...Mosca parla di "sabotaggio". Kiev: su quei binari passano anche armi AGI - Un treno merci carico di grano è deragliato in Crimea: lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione locale, Sergei Aksyono ...