(Di venerdì 19 maggio 2023) Biden dice sì all'addestramento dei piloti ucrainisì degli Stati Uniti nella strada che potrebbe portare alla fornitura diF16 all’, come chiesto ripetutamente danella guerra con la Russia. Il presidente Joe Biden ha assicurato agli altri leader del G7, riuniti in Giappone, che gli Stati Uniti sosterranno l’iniziativa comune per addestrare i piloti ucraini alla guida dei jet. Lo hanno riferito fonti dell’amministrazione al termine della prima giornata del vertice dei Grandi, sottolineando non si svolgerà negli Stati Uniti, ma probabilmente interamente in Europa. Vi prenderanno parte addestratori americani insieme a quelli dei Paesi alleati, rendono ancora noto le fonti. “Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente americano Joe Biden di sostenere una ...

aggredire l'Ucraina, come i macchinari industriali e altre tecnologie utili alla macchina da guerra; dall'altra parte gli Stati Uniti hanno promesso l'addestramento dei piloti ucraini per i F-16. che Washington sosterrà sforzi congiunti con gli alleati per addestrare piloti ucraini su F-16. La dichiarazione congiunta che è stata diffusa al termine della sessione di lavoro sull'Ucraina ha

Ucraina, caccia F16 per Kiev: primo sì Usa Adnkronos

La dichiarazione congiunta, diffusa al termine della sessione di lavoro sull’Ucraina, ha certificato l’ulteriore presa ... hanno promesso l’addestramento dei piloti ucraini per i caccia F-16. “Il ...Zelensky, in pressing sugli arabi, parla di ‘decisione storica’. Il presidente ucraino parteciperà al G7 di Hiroshima.