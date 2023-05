Ucraina | armi a Kiev | Pentagono sbaglia i calcoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sovrastimato il valore di munizioni, missili e altro equipaggiamento per circa 3 miliardi di dollari Ilha sovrastimato il valore di munizioni, missili e altro equipaggiamento da inviare all’per circa 3 miliardi di dollari. E’ stato lo stesso dipartimento della Difesa ad ammettere l’errore, spiegando che sono state sovrastimate delleprese dagli arsenali Usa e inviate in. “Durante i nostri regolari controlli dei pacchetti di aiuti decisi dal presidente, il dipartimento ha scoperto delle incongruenze nella valutazione dell’equipaggiamento per l’”, ha dichiarato la portavoce del, Sabrina Singh. Dall’agosto del 2021, gli Stati Uniti hanno inviato invalutate per un valore di 21,1 miliardi, ...

... due "bombe esplosive" nel G7 (e per l'economia mondiale) Il pericolo nucleare e l'invasione russa dell'Il tema principale di discussione del G7 riguarda il pericolo dellenucleari e il ...... incitando guerre civili, fornendoe munizioni e addestrando forze antigovernative per ... Usando la crisi, gli Stati Uniti hanno costretto l'UE e altri paesi sviluppati a imporre sanzioni ...Nell'UE stiamo lavorando duramente per ottenere all'ciò di cui ha bisogno. Più. Più munizioni. E più velocemente. Questo sarà cruciale per la sua controffensiva". Michel ricorda come l'...

Si al Referendum contro armi in Ucraina: unico strumento che farà emergere volontà popolare Il Riformista

I leader del G7, riuniti a Hiroshima, in Giappone, hanno condannato ancora una volta l’aggressione della Russia all’Ucraina e la retorica ...Sovrastimato il valore di munizioni, missili e altro equipaggiamento per circa 3 miliardi di dollari Il Pentagono ha sovrastimato il valore di munizioni, missili e altro equipaggiamento da inviare all ...