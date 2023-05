Uccise il compagno con una coltellata | martedì il processo per Sandra Fratus

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Morengo. Inizierà23 maggio ila carico di, la donna di 51 anni che lo scorso novembre ha ucciso con unaal petto il suo, Ernest Emperor Mohamed, nigeriano di 30 anni. La donna dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla convivenza. I due si frequentavano, tra alti e bassi, da circa 5 anni quando è avvenuto il fatto. In base ai racconti della 51enne spesso illa picchiava e la umiliava. Negli ultimi sei mesi prima del delitto, i carabinieri erano intervenuti tre volte nell’appartamento di via Umberto I. Li chiamavano i vicini, che sentivano le urla e le liti, sentivanopiangere. Lei subiva, spesso si recava al pronto soccorso in seguito alle botte, ma non aveva mai voluto ...