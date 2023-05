aspettano l'effetto Schlein alla prova delle urne e non solo dei sondaggi che danno il Pd in crescita e stabile intorno al 20% dopo il crollo delle politiche (tra il 16 e il 18%). Ora il punto ...I ragazzi sonoda una radio e una tv all'altra da Ersin. Si parla anche di una ... il cantante della band di Perth, si è divertito a intonare il suo pezzo nei bagni e facendo foto con...... in via Petroselli, affibbiandole così il ruolo di panacea per ii mali demografici della capitale. Vallo a dire "Roma, la città in quindici minuti" ai poveri cittadini che vengono...

Tutti sballottati in vista dei ballottaggi: dolori nella destra, resa dei conti nel Terzo Polo, ultimatum a Elly Tiscali Notizie