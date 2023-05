(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono 70 i calciatori cheno lanel corso della 36esima giornata diA, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22. Rispetto al precedente turno di campionatoi nomi di alcune new entry, ovvero gli interistie De Vrij e il duo laziale Luis Alberto-, che con il prossimo giallo finiranno in tribuna per una giornata. Curiosamente anche il fratello del centrocampista serbo, Vanja, portiere del Torino, risulta in diffida. Molti i top player che potrebbero saltare una delle ultime due gare diA. Nell’Inter sonoanche Acerbi, Dumfries, Lautaro Martinez e Mkhitaryan, che però si è infortunato in Champions League e difficilmente prenderà parte alle ...

disponibili, ma nessuno davvero in condizione per giocare dal primo minuto. Per questo ...: - . ROMA (3 - 5 - 1 - 1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, ......, fai un cambio e poi improvvisamente gli ultimi dieci minuti soffri in maniera terribili. I calcoli sono quelli per provare a vincere questa partita, altri non ne faccio anche perché...Poi, piano piano, li ha persi, insieme ai punti Champions. ZAPATALANTA - Duvan Zapata è ... Con Ederson e Zappacosta, l'incontro con l'Inter dietri l'angolo fa ancora più paura. Non c'è ...

Tutti i diffidati in Serie A (19-22 maggio): chi rischia la squalifica nel weekend. Spiccano Brozovic e i fratelli Milinkovic-Savic OA Sport

Sono 70 i calciatori che rischiano la squalifica nel corso della 36esima giornata di Serie A, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. Rispetto al precedente turno di campionato spiccano i nomi ...Tante novità e diverse scelte particolari per la 36esima giornata di serie A. Ci saranno partite fondamentali per Champions e salvezza.