Turismo | Palermo tra le città protagoniste del 2023

(Di venerdì 19 maggio 2023)è ormai unariconosciuta da molti come magica: capoluogo di regione in Sicilia, è un luogo dai mille volti a causa del susseguirsi di dominazioni differenti che hanno caratterizzato la sua storia. Dai Greci agli Arabi, dai Fenici ai Romani, terra ambita e conquistata dai Normanni, dagli Svevi, dagli Angioini e dagli Aragonesi: ogni popolo passato perha lasciato un’impronta indelebile e questo ha permesso la creazione di un quadro variegato di strutture, stili, tradizioni, rendendola una delle mete più gettonate nel. È fondamentale non solo immergersi nel suo patrimonio artistico e culturale, ma anche apprezzarne gli odori, i sapori, il clima piacevole, l’accoglienza della popolazione locale e il fascino che sprigiona lungo le sue strade. Proprio per evitare di perdersi le sue attrazioni più ...