Tumori | Gimema | “Cure palliative precoci nuova risposta in emato-oncologia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Esperti a confronto a Roma, tecnologie digitali aiuto importante per riscontri più precisi condizioni salute pazienti Raccomandate dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in presenza di patologie croniche, come idel sangue, le Earlycare (Epc) cioè lee simultanee sono un innovativo modello terapeutico-assistenziale che, integrando il percorso terapeutico oncologico standard entro due mesi dalla diagnosi di fase avanzata della malattia, migliora la qualità e l’aspettativa di vita. Sul tema si sono confrontati, oggi a Roma, gli esperti presenti all’evento ‘Lein: laai bisogni di ...