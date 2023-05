Tuberville e i suprematisti bianchi | sorrisi di Trump | condanne di Biden

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Lei crede che un nazionalista bianco sia un nazista? Io non la vedo così. Per me un nazionalista bianco è un repubblicano di”. Questa la reazione di Tommy, senatore repubblicano dell’Alabama, uno degli Stati più conservatori e grande sostenitore dell’ex presidente mentre parlava con giornalisti a Washington. In passato gruppi di estrema destra