(Di venerdì 19 maggio 2023) Faentino d'adozione, perché pilota Alphatauri e trasferitosi a vivere in Italia dopo la stagione d'esordio in Formula 1, Yukinon ha mancato di dare il suo contributo ere ale ...

Per favore, tutto quello che potete fare per dare un aiuto è apprezzato" , scriveva mercoledì, rilanciando la raccolta fondi del Comune di Faenza.... deve migliorare - le parole di Helmut Marko raggiunto dalla testata tedesca F1 - insider.com - il distacco dal compagno di squadra Yuki, che sta facendo un ottimo, è troppo vistoso. ...Una 'tradizione' che, proprio in questo momento, riflette perfettamente la filosofia di Tost legata alla crescita dei rookie: 'sta facendo un ottimo- ha spiegato Tost in un'intervista ...

Tsunoda al lavoro, a Faenza aiuta a ripulire le strade dal fango Autosprint.it

Il pilota Alphatauri non si è tirato indietro nel dare un aiuto ai suoi "concittadini" e ripulire le strade dopo l'alluvione che ha colpito Faenza e ampie zone dell'Emilia Romagna ...Il GP Emilia Romagna è stato annullato per il forte maltempo sta colpendo la regione. I piloti tramite i social hanno espresso un loro pensiero ...