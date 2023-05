“Tso e reparto di psichiatria” Il destino dell' uomo che ha fatto irruzione in Vaticano

...posto blocco e fatto irruzione con la sua auto in Vaticano è stato portato in ospedale per un. ... Baldovino, che risulta avere un vecchio precedente per droga, è stato portato aldi ......Ecco che il direttore generale dell'ASST di Lecco va in controtendenza e chiude ildi ...settore - perché sono loro che devono sottoscrivere la richiesta di ricovero nei casi di emergenza () -...... la redazione della diagnosi sul foglio di dimissione daldel 2019 ha probabilmente attaccato l'... gli capitò di occuparsi di un paziente che girava per ilagghindato come Gesù ; Erickson ...

Scatta il Tso per Simone Baldovino dopo l'irruzione in Vaticano ... Open

Il 40enne che ieri sera, a bordo di una Panda, ha forzato ben due varchi di controllo, della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria del ...Roma, 19 mag. (LaPresse) - "Questo pomeriggio, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato alla presenza del legale di fiducia, e constatate le sue ...