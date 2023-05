TS – è in dubbio per la sfida con l’Inter

(Di venerdì 19 maggio 2023) 2023-05-19 15:55:28 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Inter, Khvicha Kvaratskhelia è inper latra azzurri e nerazzurri. Verso Napoli-Inter, azzurri al lavoro a Castel Volturno Il club partenopeo ha pubblicato il eport post-allenamento al termine delle fatiche odierne a Castel Volturno agli ordini Luciano Spalletti, che qualche giorno fa aveva riservato una stoccata a Giuntoli. Il Napoli ha iniziato il suo lavoro quotidiano in vista del match in programma domenica 21 maggio alle 18 allo stadio “Maradona” con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura dedicata a lavoro tattico. Guarda la gallery Giuntoli-Napoli, da Kvaratskhelia a Valdifiori: top e flop del mercato Verso ...

Focus anche sulle palle inattive, dove i nerazzurri sono sembrati spesso pericolosivia delle ... rientrato interamente in gruppo, mentre è ancora in grandela presenza di Kvicha ...... cereali e riso, è stato necessario passare più di un paio di volteavere una pulizia completa ... Il più grande vantaggio è senzala possibilità di inclinare la lavapavimenti di 180 gradi. ...Inla 36/li> BOGA : problema alla caviglia. In36/li> DJIMSITI : botta al collo del piede. Recuperabilela 36/li> TOLOI : ferita lacero - contusa alla palpebra. Recuperabile ...

Izzo in forte dubbio per il Sassuolo, Verdi a Bergamo per la salvezza Toro News

19 Maggio 2023 Armando Fico il georgiano in dubbio con l'Inter, possibile forfait di Kvaratskhelia, solodomani il responso sulla sua presenza, trauma contusivo subito in allenamento ...L'attaccante georgiano è rimasto vittima di una contusione: il report del club azzurro in vista della partita al "Maradona" ...