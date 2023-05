Trovato morto nel suo giardino | sale a 14 il bilancio delle vittime

(Di venerdì 19 maggio 2023) È statopoco fa neldella sua casa a Faenza, in provincia di Ravenna, il corpo di un uomo di 84 anni. Lo conferma la polizia.quindi a 14 ildell'alluvione che si è abbattuto sull'Emilia Romagna. Sono 5 i morti accertati nel Ravennate, come confermato...

Un uomo di 75 anni è statopoco fa nel fango nel cortile di casa a Faenza, in zona stazione: la notizia è stata in diretta da 'Mattino 5', dove è ora collegato in diretta il presidente della Regione Emilia Romagna ...Dopo le cinque ufficializzate dalla prefettura ieri, 18 maggio, a Faenza è stataun uomo di 84 anninei pressi della sua abitazione. A darne notizia è stato il presidente della Regione, ...Ore 9:00 : Un uomo di 84 anni e' statonel fango nel cortile di casa a Faenza ALLERTA ROSSA Una nuova notte fuori casa per gli oltre 10mila sfollati della Romagna. Nelle zone alluvionate la pioggia stamattina ha ripreso a ...

Anziano allettato trovato morto annegato nel letto in Emilia Romagna: la moglie salvata dai soccorsi Fanpage.it

Morto al telefono con la vicina durante l’alluvione Come ... La vicina ha poi chiamato i soccorsi ma per lui era ormai troppo tardi. Il 75enne è stato trovato senza vita il giorno dopo.La polizia postale di Torino ha arrestato in flagranza di reato, a maggio 2023, un italiano di 33 anni residente in città, lavoratore nel campo promozionale-pubblicitario, residente a Torino, trovato ...