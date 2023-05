Trovata la quattordicesima vittima. Allagate anche Cervia e Lugo

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - L'Emilia Romagna è devastata delle alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni, ora si temono nuovi smottamenti e frane. Si aggrava il bilancio delle vittime: al momento sono 14 con il ritrovamento di un uomo di 84 anni ritrovato poco fa senza vita nel fango nel cortile di casa a Faenza, in zona stazione: la notizia è stata data dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in una diretta su "Mattino 5". Prosegue la corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste intrappolate e mettere in sicurezza i paesi, le città e le strade inondate dalla piena dei fiumi. Al tempo stesso inizia la conta dei danni (enormi) con tante aziende rimaste sott'acqua, mentre permangono forti disagi per la circolazione, con numerosi treni deviati e cancellati. Il bilancio è drammatico: 13mila gli sfollati, non definito il numero di eventuali dispersi, 42 i ...