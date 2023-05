Tregua fiscale | liti tributarie | nuovo calendario pagamento in 51 rate

(Di venerdì 19 maggio 2023) Cambia ildella definizione agevolata delle, una delle misure diintrodotte con la Legge di bilancio 2023. La novità arriva dal Decreto Bollette (approvato dalla Camera e in viaggio verso l’ok definitivo del Senato al testo). Durante i lavori è stato approvato un emendamento che dà la possibilità ai contribuenti aderenti al piano di definizione, di saldare il debito dovuto in 51mensili, quando l’importo superi i 1.000 euro. Una novità rispetto alla precedenteizzazione, che prevedeva 20trimestrale per somme oltre i 1.000 euro. Ora invece si potrà scegliere di dilazionare ulteriormente il. ...

Decreto energia e proroghe tregua fiscale: via libera della Camera al decreto bollette Fiscoetasse

