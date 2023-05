Tredicesima tappa Giro Italia 2023 | Rubio vince a Crans Montana Thomas sempre in rosa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella, accorciata per il maltempo, da Le Chable adi 74 km, è Einera trionfare davanti a Thibaut Pinot e Jefferson Cepeda. Rimane in magliaGeraint: LA CRONACA La frazione odierna vedere Eineral termina di una fuga iniziata alla prima salita. L’ avvio è fulmineo con gli scalatori che provano ad andarsene. Tra questi spiccano Healy e Pinot, seguiti da Dombrowsky, Carthy, Armirail, Vine e Cepeda. Dopo il primo traguardo volante iniziano gli scatti. Pinot attacca per cercare la ...

La spunta Rubio, la spunta il terzo incomodo. I risultati, la classifica e l' ordine di arrivo delladel Giro d'Italia 2023 , che viene accorciata ad appena 74.6 km su richiesta dei corridori per un'imprecisata ragione di sicurezza per il maltempo che poi non c'è stato, privando la ...La classifica generale del Giro d'Italia 2023 aggiornata dopo la, la frazione della discordia che viene accorciata di quasi due terzi e arriva a Crans Montana dopo soli 74.6 chilometri. Sulle pendenze delle ascese di oggi ben pochi attacchi e ...Roma, 19 mag. E partita alle ore 15 ladel Giro dItalia con arrivo a Crans Montana. Unaaccorciata di 127 km rispetto alla versione originaria di 207 km. A causa della neve e del rischio slavine non si fara' il ...

Classifica Giro d'Italia 2023, tredicesima tappa: Caruso attacca in montagna! Thomas in rosa, Roglic a 2'' OA Sport

CICLISMO. Il colombiano Einer Rubio (Movistar) ha vinto la 13ª tappa del Giro, ridotta per il maltempo sul versante italiano, da Le Chable a Crans Montana, in Svizzera. Secondo posto per Thibaut Pinot ...La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2023 prometteva fuoco e fiamme alla vigilia, ma la giornata si è rivelata decisamente anonima e poco spettacolare. La prima frazione alpina della Corsa Rosa è in ...