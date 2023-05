Tre persone accoltellate nella notte a Secondigliano

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) , in due episodi distinti. Su entrambi i casi i Carabinieri hanno avviato le indagini al fine di ricostruire la dinamica e capire se siano in qualche modo collegati tra loro. Il primo ferimento è avvenuto alle 00.50, in via delle Dolomiti. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.