Tre italiane nelle finali europee | chi ha più possibilità di vittoria secondo i bookmakers

Inter, Roma e Fiorentina:in altrettante finali delle Coppe europee. Un traguardo, ha detto Alessandro Del Piero a Sky, che non è frutto solo della fortuna: "In Italia nelle grandi difficoltà tiriamo fuori ...L'Europa mi metà settimana ha portato bennelle finali di coppa . In Serie A invece si deve ancora decidere tanto e questo turno può essere decisivo per alcune squadre sia in alta che in bassa classifica. Tra tentativi di rimonta ...AGI - Inter - Manchester City in Champions League , Roma - Siviglia in Europa League , Fiorentina - West Ham in Conference League :squadresono approdate nelle finali delle Coppe europee. È la quinta volta che accade e l'ultima risale alla stagione 1993 - 94, quando le Coppe europee avevano ancora nomi e partecipanti ...

La Corsa Rosa sconfina in Svizzera. Si parte da Borgofranco d’Ivrea e si arriva a Crans Montana (Valais) dopo 199 km. Leader momentaneo è il gallese Geraint Thomas ...Il 1 giugno 1997, dopo aver giocato la sua ultima partita, Franco Baresi si presentò ai microfoni dei giornalisti per congedarsi dal calcio giocato: "Un calciatore muore due volte" disse con gli occhi ...