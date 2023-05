Tre italiane in finale nelle competizioni europee | è la quinta volta | i precedenti

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) La rinascita del calcio italiano. Sono addirittura tre le squadrequalificate per le finali: l’Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Il rendimento della compagine di Simone Inzaghi è stato di altissimo livello e in semisi è registrata l’apoteosi nel derby contro il Milan. La squadra di Mourinho è riuscita ad alzare il muro sul campo del Leverkusen e la sfida in Germania si è conclusa sul risultato di 0-0. Infine il blitz della Fiorentina contro il Basilea. “Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro. E’ anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre squadretre: bellissimo segnale. Uno spot per il calcio italiano, soprattutto ora che c’è l’asta per ...