Trappola in alto mare e quel legnosissimo Seagal

(Di venerdì 19 maggio 2023)INRai4 ore 21.20 con Stevenl, Tommy Lee Jones e Gary Busey. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1992. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Approfittando di uno spettacolo di varietà organizzato per svagare l'equipaggio, un gruppo di mercenari s'impossessa Della corazzata Missouri armata con missili nucleari. Poi lancia un ultimatum al presidente USA. Se non verrà sborsato un riscatto di vari milioni di dollari i missili verranno lanciati. Ma i terroristi hanno fatto i conti senza il cuoco di bordo che ha un passato di Navy Seal super decorato. PERCHÉ VEDERLO Perché è probabilmente il miglior film costruito sulla misura del truce campione di arti marziali Steven. Negli anni 90 Andrew Davis era uno dei migliori direttori d'azione e lo dimostra anche qui, nonostante ...

Trappola in alto mare su Rai 4: trama e cast del film action-thriller in ... Movieplayer

