Tragedia Mottarone | indagine chiusa morirono 14 persone | ' Nessun controllo al cavo | 8 indagati'

(Di venerdì 19 maggio 2023) A due anni dalladel, in cui14, la Procura di Verbania ha chiuso l' inchiesta in vista della richiesta di processo per 8. Destinatari dell'avviso di ...

A due anni dalladel, in cui morirono 14 persone, la Procura di Verbania ha chiuso l' inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati . Destinatari dell'avviso di conclusione indagini,...La Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati per ladel, in cui due anni fa morirono 14 persone. Destinatari dell'avviso di conclusione indagini, oltre alle due società, sono Luigi Nerini , titolare della Ferrovie del, ...- A due anni dall'incidente della funivia del, la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per otto indagati. La fune traente dell'impianto aveva ...

Tragedia del Mottarone, chiusa l'inchiesta: otto indagati TGCOM

Destinatari dell'avviso di conclusione indagini, oltre alle due società, sono Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore d'esercizio, Gabriele Tadini, capo ...La Procura di Verbania ha inviato l’avviso di conclusione indagini a otto indagati nell’inchiesta sulla strage della funivia del Mottarone in ...