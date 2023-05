Tragedia Mottarone | chiesti 8 rinvii a giudizio | Nessun controllo ai cavi

A quattro giorni dal secondo anniversario della, la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati per ladel. Il 23 maggio 2021 la caduta di una cabina dell'impianto a fune di Stresa , che poi rotolò sul pendio, provocò la morte di 14 persone. L'unico sopravvissuto è Eitan , che ora ...Il 23 maggio saranno passati due anni dalladella funivia del. Morirono 14 persone. Ora la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati. Fra i destinatari dell'avviso di ...11.10 Funivia, otto indagati A due anni dalladel,in cui morirono 14 persone,la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta. Avviso di conclusione indagini a 2 società e a 6 persone. Stralciata la posizione di 6 tecnici,verso ...

Tragedia del Mottarone, chiusa l'inchiesta: otto indagati TGCOM

Nell'incidente, avvenuto il 23 maggio 2021 su un tratto della funivia del Mottarone, morirono 14 persone. La procura di Verbania ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 indagati. Tra i reati contestati ...A due anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone, la Procura di Verbania ha chiuso l’inchiesta in vista della richiesta di processo per 8 indagati.