Lutto di due giorni Il comune diha annunciato sui social di aver decretato due giorni di lutto. Incidente simile avvenuto il 21 febbraio a Barcellona Laarriva tre mesi dopo un ...... la minaccia choc Gemelle precipitate dal quarto piano La- della quale non si conoscono ancora le cause - è avvenuta intorno alle 9.30 di venerdì in un edificio di via Facetos a, ...... la minaccia choc Gemelle precipitate dal quarto piano La- della quale non si conoscono ancora le cause - è avvenuta intorno alle 9.30 di venerdì in un edificio di via Facetos a, ...

Tragedia a Oviedo, morte due gemelle 12enni cadute da una finestra TGCOM

Los investigadores de la Policía Nacional citarán a la directora y al personal del colegio de las mellizas de Oviedo para conocer si sufrían acoso escolar ...No se imagina uno una recogida de un colegio más doloroso, traumático y triste. Una madre que tiene que ser trasladada al colegio en un coche para r ...