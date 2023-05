Traffico Roma del 19-05-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana remondi resta chiusa per incidente su via Cristoforo Colombo La corsia centrale all’altezza di via del Circuito in direzione di Ostia ilè deviato sulla laterale per un altro incidente chiusa via Gioacchino Gronchi all’altezza di via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta inevitabili ripercussioni per ilraccomandiamo massima prudenza per chi proviene da Fidene Colle Salario ci spostiamo in zona Mazzini riaperta via Angelo Brofferio mentre resta chiusa via Antonio Mordini nelle due direzioni a causa di un incendioe code sul cellulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina ...