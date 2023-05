Traffico Roma del 19-05-2023 ore 19 | 00

(Di venerdì 19 maggio 2023) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana remondi riaperte a via del Fosso della Magliana chiusa precedentemente per un incidente tra via delle Vigne via del Fosso della Magliana nelle due direzioni mentre su via Cristoforo Colombo resta chiusa la corsia centrale all’altezza di via del Circuito in direzione di Ostia ilè deviato sulla laterale anche in questo caso si tratta di incidente e per un altro incidente chiusa via Gioacchino Gronchi all’altezza di via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta inevitabili ripercussioni per ilCi spostiamo in zona Mazzini resta chiusa via Angelo Brofferio via Antonio Mordini le due direzioni a causa di un incendio attenzione la visibilità è ridotta dal fumoe code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino ...

Per questo, l'Anm ha convocato l'assemblea generale al'11 giugno 2023 e proclamato lo stato ... Si interverrà su abuso d'ufficio,di influenza, intercettazioni per quanto riguarda la ...Per il concerto del Boss al Circo Massimo scattano le misure Bruce Springsteen in concerto a, al Circo Massimo, e in vista dello show di domenica scattano chiusure delle strade. Il ...al...... Piazza Bellini da Piazzafino all'intersezione con vico II Salvator Rosa, compresi gli ... fatta eccezione per i veicoli delle autorità civili, militari e religiose; ilveicolare ...

Roma, attivisti si calano dal Ponte delle Valli: traffico in tilt. «Siamo bloccati da 45 minuti» ilmessaggero.it

Per esigenze di sicurezza lunedì 22 maggio, in occasione dell’incontro con il Procuratore Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso che si svolgerà nell’atrio del Palazzo Ducale, sono state introd ...Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, 19 maggio, a Roma, sul viadotto Giovanni Gronchi, nel III Municipio, all’altezza di via della Bufalotta. Un uomo a bordo di una moto, una BMW, ha perso il ...