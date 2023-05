Traffico Roma del 19-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Luceverdea Napoli giù dalla relazione forti disagi per gli automobilisti in transito tra via del Foro Italico e la tangenziale est in direzione di San Giovanni ci sono andato in coda dall’uscita della via Giovanni XXIII fino allo svincolo per La via Salaria a complicare la situazione a un incidente nel senso contrario code sulla circonvallazione Salaria per curiosi sul tratto Urbano della A24 code tra Viale Togliatti e Tor Cervara Provenendo dalla tangenziale e sta sul grande raccordo anulare cose sulla carreggiata interna tra l’uscita Trionfale Castel Giubileo e tra Nomentana e Tiburtina non mancano le difficoltà sulla carreggiata esterna ci sono cose da Fiumicino e la rabbia di consuete spostamenti i pendolari del pomeriggio sono a causa di un forte incremento delsulle principali strade consolari in uscita ora capitale la situazione ...