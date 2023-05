Traffico Roma del 19-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde sulla tangenziale est tra Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni difficoltà per incidenti anche in Piazzale delle Provincie su via di Porta Furba altezza Tuscolana e su Viale Giulio Cesare nei pressi di via Lepanto si rallenta per incidente anche in via Mario Fani altezza via Stresa rallentatosul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la puntina e la Casilina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria fino a domani sabato 20 maggio di notte alle 4:38 del mattino successivo chiuso il sottovia Ignazio Guidi nelle due direzioni deviate anche le linee di bus a Ostia per lavori alle condutture del gas è chiuso alViale della Villa di Plinio tra via dei Pescatori e la Cristoforo Colombo ...