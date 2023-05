Traffico Roma del 19-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulareintenso rallentato in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria brevi coda in tangenziale altezza Salaria verso lo stadio Olimpico difficoltà di transito poi per incidenti in via Mario Fani altezza via Stresa in Piazza Vittorio Emanuele II fino a domani 20 maggio di notte tra le 22 e le 5 del mattino successivo chiuso il sottovia Ignazio Guidi nelle due direzioni deviate anche le linee di bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione o servizi a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...