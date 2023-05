Traffico Roma del 19-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati e redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare chiude in carreggiata interna tra Nomentana e la Tiburtina e poi tra Casilina e abbia è più avanti tra punti e laFiumicino file a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra Cassia e Aurelia e tra casina e lo svincolo A24 fila in tangenziale verso lo stadio Olimpico tra lo svincolo A24 e la Salaria che si rallenta per entrare in città sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Tiburtina ed ancora sulla via Appia e sulla via Aurelia è che arriva da fuori città incontra code anche sulla Cristoforo Colombo disagi per incidenti su via Boccea altezza via Cardinale Oreglia sulla Cristoforo Colombo nei pressi di via Acilia e sulla Nomentana incrocio con via Paola ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è ...