Traffico Roma del 19-05-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 19 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsu strade ed autostrade in direzione della capitale e non mancano Purtroppo gli incidenti è proprio per incidente su via Boccea altezza via Cardinale Oreglia e sulla Cristoforo Colombo nei pressi di via di Acilia è ancora per incidente file sulla Salaria incrocio con via di Castel Giubileo verso acentro lunghi per entrare ama a causa delintenso sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale fila in tangenziale verso lo stadio Olimpico tra lo svincolo A24 Viale Della Sila lenta per entrare in città sulla Flaminia sulla Tiburtina sulla via Appia sulla via Aurelia è che arriva da fuori città incontra code anche sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare sul Raccordo Anulare era ...