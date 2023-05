Traffico Roma del 19-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code su via Boccea altezza via Cardinale Oreglia che sulla Cristoforo Colombo nei pressi di via di Acilia fatti quei fili sulla diramazionesud della Uno da Torrenova raccordo anulare code per entrare aanche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale file in tangenziale verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana & viale della Moschea e si rallenta per entrare in città sulla Flaminia sulla Salaria sulla Tiburtina sulla via Appia e sulla via Aurelia è che arriva da fuori città incontra code anche sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina e poi in esterna tra Prenestina e lati un’ultima notizia riguarda il trasporto aereo sospeso è rinviato ...