Torino | 33enne arrestato per pedopornografia | aveva 80mila immagini hard nel suo pc

(Di venerdì 19 maggio 2023)

Aveva oltre 80mila immagini pedopornografiche classificate in cartelle e archiviate nelle memoria dei propri device. Un 33enne, lavoratore nel campo promozionale-pubblicitario e residente a Torino, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato del capoluogo piemontese a conclusione di una complessa indagine originata dalla collaborazione internazionale e coordinata in ambito nazionale dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

Pedopornografia, arrestato un 33enne a Torino RaiNews

