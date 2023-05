Tony Hadley | chi è la moglie Alison Evers | “Era una mia fan”

I Migliori Anni 2023, tra gli ospiti anche, Fiordaliso e Annalisa Minetti Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di venerdì 19 maggio 2023 de 'I Migliori Anni' di Carlo Conti si ...è stato ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli per presentare Mad About You . Si tratta di un nuovo spettacolo in cui, oltre che dalla sua fedele The Fabulous TH Band, l'artista sarà ...Per gli anni Ottanta troviamo, l'ex frontman degli Spandau Ballet, che ci farà sentire canzoni indimenticabili come ' Gold', 'True' e 'Through the barricades'. Ancora ci sarà Nik Kershaw ...

Per gli anni ’80, spazio all’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley: sarà l’occasione per risentire “True”, “Through the barricades” e “Gold”. Sempre dall’Inghilterra, arriveranno anche Nik ...Torna la grande musica internazionale al Teatro Romano di Verona. L'Estate Teatrale Veronese presenta otto concerti imperdibili.