Toldo | «Fiorentina-Inter finale Coppa Italia? Cuore diviso a metà!»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il doppio ex di, ha parlato delladi. L’ex portiere non rivela per chi farà il tifo mercoledì prossimo? Francesco, a Radio Firenze Viola, si esprime sulladi: «Tutti i campionati sono più o meno problematici, soprattutto per la critica della stampa. Sono orgoglioso di vedere sia l’che lanelle rispettive finali dei campionati europei, ovviamente speriamo che tutto finisca bene. Ho sensazioni strane, ho giocato otto anni a Firenze e nove nell’… Il mioa metà, non posso far finta di ...

Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter, si è così espresso a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio" in merito alle difficoltà incontrate dalla squadra di Italiano nella prima parte ...