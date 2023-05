Titanic | la nuova ricostruzione in 3D svela nuovi dettagli del relitto sul fondo dell’oceano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Uncosì non si era mai visto: nuove immagini inedite mostrano ilgrazie a un sistema di mappatura subacquea che ha registrato ognio dell’imbarcazione, che si trova a 3.800 metri di profondità nell’Oceano Atlantico. A riportarlo la notizia è la Bbc. Non è la prima volta che la nave viene studiata da quando fu scoperta sulnel 1985, ben 73 anni dopo l’affondamento. Questa volta, però, la versione 3D permette di andare oltre ciò che si può vedere con qualche ripresa subacquea e in più, permette di fermare il tempo mentre ilviene divorato dai microbi e va incontro alla disintegrazione. “Ci sono ancora tante domande che non hanno ricevuto risposta – ha spiegato Parks Stephenson, uno studioso della nave affondata dopo una collisione con un ...