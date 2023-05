TikTok vietato in Montana | i creator si ribellano e continuano a pubblicare | «Vi preoccupa più il comunismo cinese che le pistole negli Usa» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilè diventato il primo stato americano a proibire Tik Tok. Il governatore repubblicano Greg Gianforte ha firmato la legge che mette al bando l’applicazione della appgestita da ByteDance. E lo ha comunicato, via Twitter, come se la “paura rossa” fosse tornata a minacciare gli Stati Uniti d’America. «Il Partito comunista– ha dichiarato il governatore – spia gli americani e mette a rischio la loro sicurezza». Ilrappresenta una svolta, perché il divieto di Gianforte è più esteso e prevede pene severe. Rispetto ad altri Stati americani, che si sono limitati a bloccare l’app solo sui dispositivi governativi, nelsono previste sanzioni, con multe fino a 10mila dollari al giorno, per gli Apple e Google store che renderanno scaricabile la app. C’è una piccola postilla ...