TikTok | gruppo di creatori fa causa contro divieto in Montana

Washington, 19 mag. (Dpa/Adnkronos) - Un gruppo di creatori di TikTok negli Stati Uniti ha intentato una causa per ribaltare il nuovo divieto del Montana alla piattaforma di social media sviluppata in Cina. Il Montana è diventato il primo ... WASHINGTON, 18 MAG Un gruppo di tiktoker americani ha fatto causa al Montana contro il bando alla piattaforma, appena ... il divieto di scaricare TikTok scatterà a gennaio 2025. Il governatore Gianforte ...

Washington, 19 mag. (Dpa/Adnkronos) - Un gruppo di creatori di TikTok negli Stati Uniti ha intentato una causa per ribaltare il nuovo divieto ...Samantha Alario, Heather DiRocco, Alice Held, Carly Ann Goddard e Dale Scout hanno citato in giudizio il procuratore generale dello Stato, Austin Knudsen, sostenendo che il divieto è incostituzionale ...