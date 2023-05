The Narcissist | il nuovo singolo dei Blur dal prossimo album The Ballad Of Darren testo e traduzione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si chiama Theed è ildei. Ora rileggiamo e andiamo oltre, perché nel futuro più breve c’è anche un. Sì, Damon Albarn e soci sono tornati e stanno per lanciare la prossima release. TheOf– questo il titolo – arriva 8 anni dopo The Magic Whip (2015) e suggella il glorioso ritorno della band brit-pop che ha segnato la corrente degli anni ’90. E di brit-pop, in The, ce n’è davvero tanto. La voce di Damon Albarn ha un delay con caratura vintage, le chitarre acustiche fanno da padrone e il beat di Dave Rowntree è ancora quello. I fan non hanno creduto ai propri occhi, quando ihanno pubblicato la copertina e la data di uscita del disco. Nei fatti, ...

Ad anticipare l'album, esce oggi il singolo ''. Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon,Ballad of Darren è il nono album in studio della band in ...Ad anticipare il lavoro c'è già un primo (splendido) assaggio, "", fuori ora su tutte le piattaforme streaming. Il giorno dopo l'uscita del nuovo album, il 22 luglio i Blur suoneranno ...Per il momento bisogna accontentarci di un primi singolo estratto, intitolato". La foto di copertina di "Ballad Of Darren" è stata scattata dal fotografo britannico Martin Parr. Il ...

Blur: pubblicato a sorpresa il nuovo brano “The Narcissist” Rockol.it

Ad anticipare l'album,esce oggi il singolo «The narcissist». Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon, The Ballad of Darren è il nono album in studio della band, il loro ...Artist News Gigs & Festivals Releases New Blur album announced ahead of warm-up show at Colchester Arts Centre By Chris Cooke \| Published on Friday 19 May 2023. Blur will release ...