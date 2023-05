‘The Ferragnez – La serie’ | Milano accoglie Chiara Ferragni e Fedez | «Preparatevi a risate e pianti»

(Di venerdì 19 maggio 2023) In unache concede clemenza metereologica,hanno presentato la seconda stagione di The– La serie. La location è quella delle grandi occasioni, con il maestoso Arco della Pace che conclude corso Sempione di rosa vestito e un pink carpet che ha visto sfilare alcuni dei volti più popolari del Belpaese. Ma soprattutto amici e familiari della coppia più social che, insieme a migliaia di fan, hanno preso parte alla speciale serata di lancio. Tra selfie di rito e flash,e Federico hanno raccontato alcune curiosità sugli episodi rispondendo alle domande inviate sulle piattaforme social di Prime Video. “Vivere con le telecamere accese? Beh, la cosa bellissima è che non siamo filmati h24”, risponde. “Siamo noi che ...

