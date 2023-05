The Creator | ecco il teaser trailer del thriller d’azione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Theè il nuovoche sarà distribuito nelle sale in Italia da Walt Disney: scopriamo insieme ilufficiale Si chiama Theed è undal gusto epico, che sarà distribuito nelle sale italiane da Walt Disney, il 28 settembre. C’è molta attesa per questo film con un cast importante e soprattutto con molti importanti film alle spalle. Il regista è Gareth Edwards che abbiamo già visto alla regia di Rogue One e Godzilla, mentre tra gli interpreti vediamo John David Washington visto in Tenet, Gemma Chan di Eternals, Ken Watanabe già interprete di Inception, Sturgill Simpson, l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney vincitrice del premio Oscar per Tonya. Scopriamo insieme il ...

... lae tiktoker Jasmin Zangarelli alias IamZangare; Mario Tricca (Il Collegio 4); Fulvio La Palma (serie TV Circeo), Noemi Mattei in arte Naive (Voice 2019). Argomenti bullismo eventi ...... una campagna TikTok e Instagram che coinvolgerà gli Urban Theory e tanti altrie ... Ad inizio giugno Activia sarà anche sponsor diIsland , che torna con la seconda edizione presso la ...Nel ristretto ma non troppo parterre per la presentazione della seconda stagione diFerragnez - La serie , Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto sul tappetto fucsia parenti e amici.

The Creator, il teaser trailer del film [HD] MYmovies.it

Per gran parte del web, Amouranth non ha bisogno di presentazioni. La streamer di Twitch, oltre che imprenditrice, è una delle content creator donne più seguite della piattaforma di Amazon ed è ...The Creator è il nuovo thriller d'azione dal gusto epico che sarà nelle sale dal 28 settembre: scopriamo insieme il teaser trailer ufficiale.