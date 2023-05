Testo di Puta con Ghali e Guè Pequeno | il primo singolo di Sixpm dopo le polemiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilcone Guèsuggella la pace fatta tra i due rapper. Si sa, del resto, che non si può fare rap senza dissare qualcuno. In questo caso il paciere è il producer, qui al suodi debutto con la scelta di due pezzi da 90 della scena contemporanea. Il pezzo è disponibile da oggi, venerdì 19 maggio, su tutte le piattaforme.scrive: “È stato speciale riportare in studio insieme due icone di questa musica”. Per i fan di, del resto, si tratta di un felice ritornoun lungo silenzioSensazione Ultra (2022), ma nel frattempo ci aveva già deliziati insieme a Noizy, Lacrim e Rayvanny in Alo Alo. Quali siano i nuovi progetti del rapper milanese non è dato saperlo, ma è ...

Ghali e Guè, canzone con Sixpm: testo di Puta, brano in uscita in radio e nei digital store da venerdì 19 maggio.Per il suo primo singolo ufficiale il produttore Sixpm ha deciso di fare le cose in grande: infatti riesce a far tornare sullo stesso beat Ghali e Guè dopo un passato tra i due piuttosto burrascoso.