Terzo Polo | Scalfarotto Iv | “Con Az c’è accordo su contenuti ma non su prospettive | quindi non hanno senso i Gruppi”

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Calenda ha detto a Ballarò che non faremo le Europee insieme" “Credo anch’io come Marattin che isiano gli stessi, ed è su questo che è nato il, ma il problema non sono certo i. Le questioni aperte sono altre: la prima sono lefuture, la seconda è la fiducia reciproca. Calenda ha detto a Ballarò che non faremo le Europee insieme”. Così Ivan, senatore Iv, interviene con l’Adnkronos in vista delle riunioni del gruppo Italia Viva-Azione la prossima settimana quando saranno decise le sorti del Gruppo parlamentare alla Camera e in Senato. “Io ho sin qui lavorato molto bene con i colleghi di Azione nel gruppo al Senato e continuerei davvero molto volentieri a lavorare con loro (anche per onorare l’impegno che abbiano preso con gli ...

La città ha dimostrato nel tempo un grande potenziale a supporto della crescita del digital food delivery e per noi è motivo di soddisfazione inaugurare oggi illogistico, dopo quello ...Alleanza dei Democratici e DemoS esprimono rammarico per le difficoltà che sta incontrando in questo momento iled auspicano che la situazione si ricomponga nel più breve tempo possibile, al fine di poter proseguire nella costruzione di una coalizione ampia in grado di poter efficacemente competere ...Ilnon ha dato prova, anche per la rissosità dei due suoi dirigenti, di saper aggregare quei consensi dei cosiddetti moderati a cui tutti fanno la corte, ma che si nascondono nell'...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Renzi e Calenda sono due fuoriclasse. Sanno qual è la posta in gioco e che la lista comune è possibile. Bisogna crederci. Tredici mesi sono lunghissimi. La nostra proposta ...rappresenta per Just Eat il terzo polo logistico del mercato food delivery in Italia. Una scelta — fa sapere la società — che «rappresenta un investimento che consolida l’impegno intrapreso con ...